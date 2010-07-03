Названа основная причина ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России произошло из-за пожара в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, ядерная установка на корабле изолирована и безлюдна. Сейчас она полностью в работоспособном состоянии, уточнил министр. Ранее официально не было известно, что этот аппарат вообще оборудован ядерной энергоустановкой.

"Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", – сказал глава военного ведомства.

Шойгу выразил надежду на то, что глубоководный аппарат, где произошел пожар, восстановят в короткие сроки. "Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен", – сказал Шойгу.

Он также доложил президенту, что семьи погибших подводников с несовершеннолетними детьми обеспечат денежным довольствием, которое получали их мужья.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. 14 моряков-подводников погибли, отравившись дымом от пожара. Назначением аппарата было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

В Минобороны назвали имена погибших подводников

Накануне Минобороны РФ опубликовало имена и фотографии моряков, погибших во время ЧП. В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину. В тот день подводники благодаря своему профессионализму смогли не только потушить возгорание, но и спасти своих коллег, говорится на сайте.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших подводников. Глава государства назвал случившееся "большой потерей для флота, вообще для армии".

Соболезнования родным и близким погибших моряков также выразил Дмитрий Медведев и представительство Европейского Союза в России.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что погибшая команда моряков-подводников была закреплена за военной частью из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3 июля Сергей Шойгу по поручению президента прибыл в Североморск. Глава Минобороны России заслушал доклад командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, а также провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Власти Мурманской области заявили о готовности оказать содействие Северному флоту в связи с гибелью подводников.

