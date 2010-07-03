Минобороны опубликовало имена и фото погибших подводников

Фото: function.mil.ru

Минобороны России опубликовало имена и фотографии 14 моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном аппарате.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович (награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", орденом "За морские заслуги", медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени");

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович (кавалер трех орденов Мужества, ордена "За военные заслуги");

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович (награжден орденом Мужества, медалью "За заслуги перед Отечеством 1-й степени", медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью Ушакова);

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович (кавалер трех орденов Мужества, ордена "За военные заслуги", награжден медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени");

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич (награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За заслуги перед Отечеством 1-й степени", медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью Ушакова);

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович (награжден орденом Мужества, медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью Ушакова);

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич (кавалер трех орденов Мужества, награжден медалью "За заслуги перед Отечеством 1-й степени", медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени");

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич (награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью Ушакова);

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович (награжден орденом Мужества, медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени");

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович (награжден медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью "За отвагу", медалью Ушакова);

11. Подполковник м/с Васильев Александр Сергеевич (награжден медалью "За заслуги перед Отечеством 2-й степени", медалью Суворова);

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич (награжден медалью Ушакова);

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич (награжден медалью "За отвагу");

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич (награжден ведомственными медалями министерства обороны Российской Федерации).

В ведомстве отметили, что погибшие моряки не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях с погружением на большую глубину. В тот день моряки благодаря своему профессионализму спасли своих коллег и глубоководный аппарат, говорится на сайте.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне рассказал, что первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Он подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России произошел пожар. Судно находилось в российских территориальных водах Баренцева моря. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. Как рассказали в Минобороны, возгорание началось, когда экипаж аппарата проводил биометрические измерения. Задачей аппарата было изучение придонного пространства и дна Мирового океана.

Владимир Путин выразил соболезнования и поручил оказать помощь семьям погибших подводников. Глава государства назвал случившееся "большой потерей для флота, вообще для армии".

Соболезнования родным и близким погибших моряков также выразил Дмитрий Медведев и представительство Европейского Союза в России.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что погибшая команда моряков-подводников была закреплена за военной частью из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По поручению президента глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля прибыл на военно-морскую базу в Североморске. Он поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть в строй глубоководный аппарат.

Причины происшествия пока неизвестны, расследованием руководит главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. Следственный комитет России, в свою очередь, начал доследственную проверку. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

