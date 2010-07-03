Офицер Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате

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Офицер Дмитрий Соловьев спас гражданского специалиста при пожаре на глубоководном аппарате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

"Спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана 2-го ранга Дмитрия Соловьева, осуществившего его вывод из аварийного отсека", – говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, после того, как Соловьев спас гражданского специалиста, он продолжил бороться за спасение корабля вместе с другими членами экипажа.

Глава Минобороны Сергей Шойгу накануне рассказал, что первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Он подчеркнул, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Пожар случился на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России 1 июля. В результате ЧП погибли 14 моряков-подводников. По данным Минобороны, пожар вспыхнул, когда проводились биометрические измерения. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана.

В Минобороны РФ не называют имена погибших. Нет официальных данных и о типе судна, на котором произошло ЧП. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что большая часть информации относится к категории государственной тайны. Представитель Кремля отметил, что на глубоководном аппарате "имели место героические действия экипажа".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что погибшие моряки были закреплены за воинской частью Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Расследованием ЧП руководит главнокомандующий ВМФ России. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

