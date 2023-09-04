В единый день голосования Путин, вероятно, проголосует онлайн – Песков

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что в предстоящем едином дне голосования Владимир Путин примет участие в онлайн-формате. Он заметил, что этот способ удобный, быстрый и надежный.

"До этого он (президент. – Прим. ред.) уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей", – сказал представитель Кремля.

Единый день голосования состоится в РФ 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В 21 регионе будут организованы выборы высших должностных лиц, в 20 – выборы депутатов законодательных органов власти.

В Москве же Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра города. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября в том числе в электронном формате.

В выборах мэра столицы участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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