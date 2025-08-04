Песков рассказал, что посещение Путиным Валаама всегда вызывает большой интерес

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Владимир Путин регулярно посещает Валаам, так как это очень важное место для российской культуры, истории и веры, передает "Газета.ру" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также отметил, что посещение Путиным Валаама вызывает большой интерес, особенно вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они приезжают в это место уже не первый раз – их встречи проходили на острове в 2019, 2023 и 2024 годах.

Песков добавил, что идея сделать важные заявления именно на Валааме принадлежала самому президенту.

Путин и Лукашенко встретились на острове 1 августа. Они обсудили развитие отношений между странами, вопросы региональной безопасности и международной повестки.

Во время встречи президент РФ заявил, что Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас не время для переговоров. Он также положительно оценил результаты встреч делегаций двух сторон, которые произошли в Стамбуле, и отметил, что Москва из гуманитарных соображений направила Киеву тысячи тел погибших украинских солдат.

Лукашенко добавил, что Россию и Белоруссию невозможно поставить на колени, и отметил, что страны готовы отстоять свои интересы. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп должен "аккуратно подключаться" к процессу урегулирования, а не выдвигать ультиматумы, поскольку "так политика не делается".

