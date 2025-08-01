Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву, что Владимир Путин никогда официально не уходит в отпуск. Комментарий пресс-секретаря президента РФ корреспондент привел в своем телеграм-канале.

Песков отметил, что иногда глава государства отдыхает в течение "пары выходных". Тем не менее речи о полноценном отдыхе в такие дни все равно быть не может.

Представитель Кремля пояснил, что функции президента не подразумевают такой возможности.

Ранее Путин рассказывал, что последние три года ночует в Кремле. Свою кремлевскую квартиру он показал журналисту Павлу Зарубину. На кадрах российский лидер и корреспондент заходят в апартаменты в Кремле, где виден портрет императора Александра III.

Также журналист заинтересовался стоящим у окна белым роялем и узнал у главы государства, успевает ли он играть. Президент ответил, что очень редко. Кроме того, российский лидер показал библиотеку, две спальни и "домашнюю церквушку".

