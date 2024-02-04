Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Владимир Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что Володина удостоили награды "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу".

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку проектов Минска на площадках ОДКБ. Он добавил, что возглавляющий парламентское собрание Союза Белоруссии и России Володин является убежденным сторонником белорусско-российской интеграции.

Ранее Путин подписал указ о награждении народного артиста России, худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Артиста удостоили награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Также сообщалось, что Путин вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым он был награжден в октябре прошлого года.

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