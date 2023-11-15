Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени

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Владимир Путин вручил председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК России) Элле Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени.

Кроме того, президент РФ наградит других представителей избирательных комиссий.

Церемония вручения государственных наград проходит в резиденции главы государства в Подмосковье в честь 30-летия избирательной системы страны.

Ранее Памфилова опровергла информацию о том, что она якобы уйдет на пенсию в следующем году после президентских выборов и единого дня голосования.

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