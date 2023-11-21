Путин вручит Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени – Кремль

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Владимир Путин во вторник, 21 ноября, вручит своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, которым он был награжден в октябре прошлого года, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сперва у российского лидера состоится встреча с Рахмоном в узком составе, а затем пройдут российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака.

Путин наградил таджикского лидера Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени накануне его 70-летия. Согласно указу, глава РФ вручил награду Рахмону за большой вклад в укрепление отношений между двумя государствами, а также в обеспечение стабильности и безопасности.