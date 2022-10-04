Путин наградил президента Таджикистана орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин наградил таджикского лидера Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, глава РФ вручил награду Рахмону за большой вклад в укрепление отношений между двумя государствами, а также в обеспечение стабильности и безопасности.

Ранее российский лидер подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. В документе пояснялось, что награда присуждается за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

До этого стало известно, что Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени телеведущего и зоолога Николая Дроздова. В указе отмечался вклад Дроздова в развитие отечественной культуры и искусства, а также его многолетняя плодотворная работа.

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