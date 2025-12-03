Путин примет участие в "Елке желаний"

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин примет участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин это делает ежегодно", – отметил официальный представитель Кремля.

Всероссийская акция "Елка желаний", которая проводится с 2018 года, стартовала 20 ноября. Она помогает исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной ситуации, детей с ограниченными возможностями, сирот, а также одаренных ребят.

Сергей Собянин также объявил о старте предновогодних благотворительных акций в Москве. Например, в столице в четвертый раз пройдет акция "Добрая елка". Она уже исполнила более 4,2 тысячи желаний. Ежегодно она помогает воплотиться мечтам подопечных некоммерческих организаций (НКО), оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

