Песков назвал анализ мер для борьбы с COVID-19 прерогативой правительства

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В Кремле считают прерогативой премьер-министра Михаила Мишустина анализ применения нормативно-правовых актов, принятых в период борьбы с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае это абсолютная прерогатива правительства… Это находится в его компетенции. Кроме того, Михаил Мишустин возглавляет координационную комиссию", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Так представитель Кремля отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать поручение главы кабмина Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору совместно с правительством столицы проверить применение "коронавирусных" нормативно-правовых актов с точки зрения соблюдения прав человека.

Также премьер-министр поручил внести в правительство предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы. Поручение дано Роспотребнадзору совместно с Минобороны, ФМБА, управлению делами президента и иным заинтересованным органам власти.

Ранее Мишустин заявил, что в целом по России ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется. По его словам, уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.

За последние сутки в России выявлено 8 536 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 842 выявленных случая, на Московскую область – 736, на Санкт-Петербург – 380.

Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 178 человек, за весь период – 5 215 человек. За сутки вылечились 8 972 пациента, за все время – 195 957.

