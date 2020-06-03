Правительство РФ изучит практику применения нормативных актов против COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ поручило проанализировать практику применения нормативных правовых актов в столице для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Поручение касается министерства юстиции, министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Как следует по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве, особое внимание требуется уделить положениям, которые затрагивают права и интересы граждан.

Отчет по данному поручению ведомства должны подготовить до 8 июня 2020 года. Доклад будет представлен в правительстве РФ.

Ранее ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев заявил, что субъекты РФ имеют право на введение административной ответственности за нарушение общероссийских и региональных правовых актов. Таким образом, отметил специалист, использованная в столице система штрафов за нарушение самоизоляции легитимна.

