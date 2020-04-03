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Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, сообщает РИА Новости.

Временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность нового главы региона назначен Владимир Солодов. До сих пор он руководил правительством Якутии.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Илюхин сообщил, что подал на имя президента заявление об отставке по собственному желанию.

Илюхин находился на должности губернатора региона с 2011 года. Отмечается, что это самый длинный срок пребывания на посту главы Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Ранее глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем видеообращении к жителям региона. Кроме того, в отставку ушел губернатор Архангельской области Игорь Орлов.