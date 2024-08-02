Песков: Кремль рассмотрит заявку Гершковича на интервью с Путиным, если она поступит

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Кремль готов рассмотреть запрос помилованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с Владимиром Путиным, если он направит его, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если президент посчитает необходимым дать интервью зарубежным СМИ, он это сделает", – отметил представитель российского лидера.

Между тем Гершкович, который участвовал в масштабном обмене заключенными между Россией и Западом, уже обратился к Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Он якобы сделал это в своем официальном прошении о помиловании на имя российского президента, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Wall Street Journal.

"На официальном высоком русском языке, который он отточил за 16 месяцев заключения, российский корреспондент Journal заполнил страницу. В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения, захочет ли Путин дать интервью?" – отметили в зарубежном СМИ.

По данным журналистов, российская сторона позволила Гершковичу "уйти" с бумагами, написанными им в период задержания. Он также смог оставить при себе письма и материалы, собранные им для книги.

Обмен заключенными между РФ и Западом прошел 1 августа в аэропорту Анкары в Турции. Посредником в проведении операции стала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). В обмене приняли участие 26 заключенных из семи стран.

На Родину удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).

Помимо указанных лиц, Владимир Путин также помиловал Кевина Лика, Демури Воронина, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина (признан в РФ иноагентом), бывшего директора "Открытой России" (организация признана в РФ нежелательной) Андрея Пивоварова и Олега Орлова (признан в РФ иноагентом).