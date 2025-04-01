Мишустин заявил о сохранении лидерства РФ на мировых энергорынках вопреки санкциям

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Россия сохраняет лидерство на мировых энергетических рынках вопреки санкциям против нее. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлении дружественных государств, финансируем соответствующую инфраструктуру", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, страна также надежно обеспечивает собственные потребности в энергетике.

Между тем Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что такие меры необходимы. Накануне Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выразили готовность ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине.

Однако Венгрия не допустила включения российской атомной энергетики в новый ограничительный пакет.

При этом Каллас ранее признавала, что антироссийские санкции в действительности наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Несмотря на это, она заявила о необходимости введения новых ограничительных мер против Москвы.

