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Западные страны отказываются участвовать в международном расследовании катастрофы Ил-76, который сбили украинские власти, потому что боятся раскрытия своей причастности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он указал, что Запад является участником украинского конфликта. Песков напомнил, что Владимир Путин заявил о готовности и заинтересованности РФ в проведении международного расследования.

"Вот теперь мы слышим уже от европейцев голоса, что, дескать, давайте бумагу – без бумаги ничего рассматривать не будем. Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В Минобороны РФ сказали, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Через два дня, 26 января, Следственный комитет РФ узнал, что ВСУ поразили Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

Позже Путин заявил, что Ил-76 был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же солдатами.

Эту же информацию подтвердил СК России, по данным которого недалеко от места крушения были найдены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке. Следователи отметили, что согласно конструкции, геометрии и маркировкам, находки являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon.

Самолет Ил-76 с украинскими пленными сбили американской системой Patriot – Путин