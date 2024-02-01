В ГД внесли проект обращения к конгрессу США из-за крушения Ил-76

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуму РФ внесли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76. Документ доступен в думской электронной базе.

Российские депутаты призвали членов конгресса осудить преступления киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.

Также парламентарии подчеркнули, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима лишь ведет в тупик.

"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", – говорится в обращении.

Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, упал в Белгородской области 24 января. В министерстве обороны России заявили, что это произошло из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

26-го числа Следственный комитет РФ выяснил, что украинские силы поразили самолет Ил-76 из зенитно-ракетного вооружения, расположенного в селе Липцы Харьковской области. СК возбудил уголовное дело о теракте, а 30 января обломки сбитого Ил-76 начали вывозить с места крушения.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными на борту был сбит из американского комплекса Patriot с подконтрольной Украине территории. Он также подчеркнул, что не понимает, для чего украинцы сбили самолет со своими же военнослужащими.

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