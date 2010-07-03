Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась

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В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов. Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище.

Соболезнования родным и близким режиссера выразил Сергей Собянин. Мэр отметил "выдающийся педагогический дар и высокие человеческие качества" Хуциева. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал уход классика кино огромной потерей для российской культуры.

Народный артист СССР Марлен Хуциев скончался 19 марта в реанимации Боткинской больницы. Ему было 93 года.

Будущий режиссер родился в октябре 1925 года в Тифлисе. Окончив ВГИК, он работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на "Мосфильме". С его именем связаны такие известные киноленты, как "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича". Кроме того, в ряде фильмов Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Работы режиссера удостоились наград на международных и отечественных кинофестивалях. В частности, его фильм "Застава Ильича" получил Специальный приз жюри на Международном кинофестивале в Венеции в 1965 году, а на МКФ европейского кино в Риме был отмечен "Золотой пластиной".