Медведев выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Хуциева

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Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Марлена Хуциева. Он отметил, что все фильмы режиссера имеют откровенный разговор со зрителем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Премьер-министр также отметил, что его кончина – это огромная потеря для российской культуры. "Марлен Хуциев создавал особенное кино – правдивое и глубокое. Путь его фильмов к зрителю был непростым. Но после выхода на большой экран они навсегда изменили советский кинематограф", – написал Медведев в Facebook.

Ранее Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера. Он отметил, что "выдающийся педагогический дар и высокие человеческие качества" Хуциева, фильмы которого "отразили настроения, чувства и чаяния целой эпохи, стали любимой классикой на все времена".

Народный артист СССР Марлен Хуциев ушел из жизни 19 марта в возрасте 93 лет. Он скончался в семь утра в реанимации Боткинской больницы, где находился с 16 марта.

Хуциев родился 4 октября 1925 года. Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после – на киностудии имени Горького, на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев

Прощание с режиссером Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.