Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Скончался советский режиссер Марлен Хуциев, передает телеканал Москва 24. Народный артист СССР ушел из жизни утром 19 марта в возрасте 93 года.

Он скончался в 07:00 в реанимации Боткинской больницы, где находился с 16 марта.

Прощание с режиссером, вероятнее всего, пройдет в Доме кино в четверг, 21 марта, сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, председатель Московского городского отделения Союза кинематографистов РФ Евгений Герасимов считает нужным установить памятную табличку на доме, где жил Хуциев. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Памятную табличку можно было установить в доме, где жил Марлен Мартынович. Союз кинематографистов обсудит вопрос с самыми близкими, с семьей и, конечно, Московская городская дума поддержит предложение", – сказал Герасимов.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года. Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Работы режиссера были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В частности, на Международном кинофестивале в Венеции в 1965 году его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – "Золотой пластиной".

Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после – на киностудии имени Горького, на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Среди картин, снятых режиссером, – "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие.

В театре "Современник" он поставил спектакль "Случай в Виши", также снялся в нескольких фильмах.