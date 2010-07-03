Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Хуциева

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Марлена Хуциева, скончавшегося 19 марта в возрасте 93 лет. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

"С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР Марлена Мартыновича Хуциева. Ушел из жизни легендарный кинорежиссер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства", – сообщил мэр.

Собянин отметил "выдающийся педагогический дар и высокие человеческие качества" Хуциева, фильмы которого "отразили настроения, чувства и чаяния целой эпохи, стали любимой классикой на все времена".

"Светлая память о Марлене Мартыновиче Хуциеве навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", – добавил мэр.

Народный артист СССР Марлен Хуциев работал режиссером на Одесской киностудии, на киностудии имени Горького, на "Мосфильме", занимал должность председателя Союза кинематографистов России.

Среди его известных режиссерских работ "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Был месяц май", "Бесконечность", "Люди 1941 года".

Прощание с режиссером пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов. Церемония начнется в 11:00.