Названа дата прощания с Марленом Хуциевым

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Прощание с режиссером Марленом Хуциевым пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов, сообщает ТАСС. Церемония начнется в 11:00.

По предварительным данным, похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище. Однако этот вопрос еще прорабатывается.

Народный артист СССР Марлен Хуциев ушел из жизни утром 19 марта в возрасте 93 лет. Он скончался в семь утра в реанимации Боткинской больницы, где находился с 16 марта.

Хуциев родился 4 октября 1925 года. Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после – на киностудии имени Горького, на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

В Москве умер режиссер Марлен Хуциев

Среди картин, снятых режиссером, – "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие. В театре "Современник" он поставил спектакль "Случай в Виши", также снялся в нескольких фильмах.

Работы режиссера были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В частности, на Международном кинофестивале в Венеции в 1965 году его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – "Золотой пластиной".

Хуциев возглавлял Гильдию режиссеров Союза кинематографистов РФ. В декабре 2008 года он был избран председателем Союза кинематографистов РФ, в 2009 году суд отменил решение съезда Союза. Режиссер входил в состав правления Союза. Он был награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии РФ 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".