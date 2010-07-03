Вертинская выразила соболезнования в связи со смертью Хуциева

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская в беседе с порталом Москва 24 выразила соболезнования в связи со смертью советского режиссера Марлена Хуциева.
"Это был человек очень талантливый, поэтичный, очень атмосферный режиссер. Он создавал удивительную атмосферу на съемочной площадке, всех как-то задействовал. Я ему безумно благодарна в жизни, что снялась в его картине "Застава Ильича", и всегда относилась к нему с огромным уважением", – рассказала она.
Ранее стало известно, что 19 марта советский режиссер Марлен Хуциев на 94-м году ушел из жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов. Известно, что он находился в реанимации Боткинской больницы с 16 марта, где и скончался. Дата и место похорон станут известны позднее. По предварительной информации, прощание состоится в Доме кино.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, председатель Московского городского отделения Союза кинематографистов РФ Евгений Герасимов рассказал, что, по его мнению, необходимо установить памятную табличку на доме, в котором проживал режиссер. Он также добавил, что Союз кинематографистов обсудит этот вопрос с семьей и близкими Хуциева.
Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года, окончил режиссерский факультет ВГИКа. После работал на киностудии "Мосфильм" и на киностудии имени М. Горького. Во многих своих фильмах он был задействован не только как режиссер, но и как автор и соавтор сценария. Работы Марлена Хуциева не раз были отмечены на отечественных и международных кинофестивалях. Самые известные картины Хуциева: "Застава Ильича", "Послесловие", "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером) и "Два Федора".
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