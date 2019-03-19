Послесловие: что нам оставил Марлен Хуциев

На 94-м году жизни умер режиссер Марлен Хуциев. Киноклассик, чье имя – "микс Маркса и Ленина", закончил ВГИК, успел поработать на Одесской киностудии и "Мосфильме", руководил кафедрой режиссуры художественного кино в альма-матер и снял 13 картин. Свой последний фильм – диалог двух писателей, Чехова и Толстого, "Невечерняя", над которым он работал 15 лет, режиссер не успел увидеть на большом экране: премьера запланирована на 2019 год.

Вспоминаем главные работы Марлена Хуциева.

"Мне двадцать лет" или "Застава Ильича" (1964 год)

Фактически манифест поколения шестидесятников, которые вышли из сталинского оцепенения в период хрущевской оттепели. Три главных героя еще верят в социализм и светлое будущее, ведь Гагарин только слетал в космос, а на сцену вышли гении – Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава. В общем, фильм о молодежи 1960-х, их тяге к свободе и самовыражению, а также о вечных проблемах отцов и детей. Отдельное спасибо Марлену Хуциеву за панорамы Москвы середины прошлого века: здесь столица показана в деталях.

Видео: YouTube/Все советские фильмы на RVISION

"Июльский дождь" (1966 год)

Однажды во время съемок фильма "Весна на Заречной улице" Хуциев забежал в телефонную будку спрятаться от дождя и представил, что там же стоит девушка, которой он накидывает на плечи пиджак. С похожей сцены и начинается "Июльский дождь". Картина не только о любви на другом конце телефонного провода и переосмыслении себя, но и о жизни советской интеллигенции СССР в 1960-е с песнями Окуджавы, Визбора и Клячкина, а также с атмосферой тогдашней Москвы. Сильная драма о кризисе и принятии нового себя на фоне уютной столицы с трамваями и рисованными афишами.

Видео: YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

"Послесловие" (1983 год)

Марлен Хуциев снова возвращается к своей излюбленной теме – проблеме отцов и детей. Из провинциального городка к дочери в Москву приезжает отец (Ростислав Плятт). Но она в командировке, поэтому папа коротает неделю в обществе зятя (Андрей Мягков). Режиссер выбрал нестандартную тему: показать отношения зятя и тестя, не привлекая других лиц, а заодно столкнуть два психологических типа, один из которых понял жизнь и не спешит, кайфуя от дождя и запаха табака, а другой вечно в движении и заботе о финансовом благополучии.

Видео: YouTube/ForForumIrakli

"Весна на Заречной улице" (1956 год)

Все фильмы Хуциева – окно в советскую эпоху. "Весна на Заречной улице" – о любви в СССР, которая всегда представлялась как "хорошая и добрая", без поцелуев на первом свидании. Главный герой – лучший сталевар завода (Николай Рыбников) упорно добивается взаимных чувств юной учительницы школы рабочей молодежи (Нина Иванова). Отдельного внимание заслуживают вторые планы (у Хуциева нет ничего случайного), это опять черно-белая хроника Москвы: зритель видит, какие фонари тогда горели на улицах, по каким бордюрам ходили и каким утюгом гладили одежду. Культовый для советского времени фильм, который посмотрели в кино 30 миллионов человек.

Видео: YouTube/1985glafira

"Два Федора" (1958 год)

Сюжет фильма перекликается с "Судьбой человека" Шолохова: Федор (Василий Шукшин) возвращается с войны, встречает мальчика-беспризорника (Николай Чурсин) и становится ему отцом. Идиллия разрушилась, когда главный герой женился: приемный сын ревнует, убегает из дома, но потом, разумеется, возвращается. Патриотичное кино о послевоенном времени, искалеченных жизнях и светлом будущем, которое где-то маячит. Хуциеву удалось показать людей, у которых война забрала практически все. Им приходится заново взрослеть и воспитывать себя, а что еще хуже – учиться принимать и понимать других.

Видео: YouTube/Odesa Film Studio