Ретроспективу фильмов Хуциева могут показать в московских кинотеатрах

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В столичных кинотеатрах могут провести показ ретроспективы фильмов кинорежиссера Марлена Хуциева. Такую возможность допустил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, Хуциев внес огромный вклад в кинематограф, передает Агентство "Москва". Ранее Герасимов заявил, что считает нужным установить памятную табличку на доме, где жил режиссер.

Народный артист СССР Марлен Хуциев ушел из жизни утром 19 марта в возрасте 93 лет. Он скончался в 07:00 в реанимации Боткинской больницы, где находился с 16 марта. Прощание с режиссером, вероятнее всего, пройдет в Доме кино в четверг, 21 марта.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года. Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Работы режиссера были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В частности, на Международном кинофестивале в Венеции в 1965 году его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме – "Золотой пластиной".

Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после – на киностудии имени Горького, на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Среди картин, снятых режиссером, – "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность" и другие. В театре "Современник" он поставил спектакль "Случай в Виши", также снялся в нескольких фильмах.