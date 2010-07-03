Доренко кремируют на Троекуровском кладбище 12 мая

Прощание с журналистом Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, говорится на сайте радиостанции "Говорит Москва".
"Захоронение праха, как и планировалось, состоится на Троекуровском кладбище через несколько дней после кремации. Дата похорон пока не определена", – сказано в сообщении.
Информацию Агентству "Москва" также подтвердил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Семья приняла решение кремировать тело Сергея Доренко. Завтра на Троекуровском клабдище будет прощание, а потом его увезут в крематорий. О похоронах семья потом примет решение", – уточнил Немерюк.
Прощание с Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище
В Москве 9 мая умер теле- и радиоведущий Сергей Доренко – журналист упал с мотоцикла после разрыва аорты. Доренко было 59 лет.
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста. Это произойдет, если с инициативой выступит журналистское сообщество.
Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил Владимир Путин. Российский лидер давно был знаком с Доренко и всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию. Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Он назвал Доренко талантливым журналистом и неравнодушным человеком, который любил Москву.
Телеканал Москва 24 опубликовал видео момента аварии. На записи запечатлен момент, когда мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко".
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