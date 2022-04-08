Церемония прощания с Жириновским началась в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Владимир Путин простился с Жириновским. Также на церемонию пришли родные, друзья и коллеги политика.

Утром в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Жириновского. Церемонию провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После церемонии прощания политика похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память политика минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России. Соболезнования по этому поводу выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

