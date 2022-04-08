Прощание с Владимиром Жириновским. Прямой эфир

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел отпевание главы ЛДПР Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя. Там собрались родные и близкие, друзья и соратники политика.

Церемония прощания проходит в колонном зале Дома союзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

Узнав о смерти политика, патриарх выразил желание лично провести церковный обряд.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Президент также отметил, что политик многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства и всегда неустанно работал на благо Родины.

Михаил Мишустин, комментируя смерть Жириновского журналистам, передал слова соболезнования его близким и назвал лидера ЛДПР истинным патриотом, который посвятил свою жизнь служению Родине, миллионам россиян.

Сергей Собянин выразил слова соболезнования родным и близким Владимира Жириновского, отметив, что он был талантливым человеком, который горячо и смело отстаивал свое мнение и программу возглавляемой им партии.

На заседании Госдумы память политика почтили минутой молчания. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сказал, что лидер ЛДПР хорошо понимал, как устроен мир, и многое предвидел.