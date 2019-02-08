Актерские способности Юрского отметили в Госдуме

Смерть народного артиста РСФСР Сергея Юрского стала тяжелой утратой. Сожаление в связи с кончиной актера выразил зампред думского комитета по культуре Александр Шолохов, передает RT.
Парламентарий признался, что ему полюбились образы Юрского из фильмов "12 стульев" и "Любовь и голуби".
"Это потому так достоверно, что школа учила войти в образ, заставляла жить в нем. И это сильно отличается от многих современных вариантов, когда актеры, торопясь за нашей жизнью, на съемках играют сегодня одного героя, завтра – другого", – сказал Шолохов, добавив, что качество нынешних фильмов страдает.
Сергей Юрский умер рано утром 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы. По словам дочери артиста, которому было 83 года, у Юрского остановилось сердце.
Прощание с актером состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета. Местом похорон артиста может стать Троекуровское кладбище.
Зрители запомнят Юрского по ролям в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", а также его театральным работам.
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