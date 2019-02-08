Актера Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище

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Народного артиста РСФСР Сергея Юрского могут похоронить на Троекуровском кладбище, передает Агентство "Москва".

"Сейчас рассматривается вариант, что похороны пройдут на Троекуровском кладбище. В ближайшее время на встрече с родственниками будет определено точное место", – пояснили в столичной мэрии.

Прощание с актером состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета.

Он находился в больнице с 24 декабря. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду. По словам его дочери, артист ушел из жизни 8 февраля из-за остановки сердца в возрасте 83 лет.

Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил успех, снявшись в таких картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других. Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. Он был одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета.