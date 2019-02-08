Сергей Юрский скончался от остановки сердца

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Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Дарья Юрская.

"Папа скончался от остановки сердца сегодня", – цитирует ее Агентство "Москва". Ранее заслуженная артистка России Людмила Дребнева сообщила, что прощание с актером пройдет в Театре имени Моссовета, где он служил долгие годы. Похоронят артиста через три дня – 11 февраля.

Похороны и прощание организует театр им. Моссовета. Сейчас решается вопрос с местом похорон.

Юрскому было 83 года. Артист ушел из жизни рано утром 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы.



Актера госпитализировали 24 декабря. Причинами называли усталость и реакцию на погоду.

Сергей Юрский – режиссер и актер, который за свой долгий творческий путь принял участие в создании множества киноработ. Он родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Уже с детства он мечтал о карьере актера.

Юрский учился в Ленинградском университете на факультете правоведения. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда.

За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил огромный успех, снявшись в таких легендарных картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.

Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. После этого артист стал знаменитым во многих уголках СССР.

Артист также принял участие во многих работах по озвучиванию фильмов, написал несколько успешных сценариев и три книги. Он поставил огромное количество спектаклей в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ им. Горького.