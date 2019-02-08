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09:17

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

утраты культура

09:17

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Фото: ТАСС/Светлана Холявчук

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщает пресс-служба театра имени Моссовета, где он служил.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", – сказала дочь артиста "Интерфаксу".

Юрскому было 83 года. Артист ушел из жизни рано утром 8 февраля. Прощание с народным артистом пройдет в Театре Моссовета, передает Агентство "Москва". Похороны состоятся через три дня.

Актер и режиссер находился в больнице с 24 декабря. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду.

Телеграм-канал Mash сообщает, что артист умер от остановки сердца в своей квартире на юго-западе Москвы.

Сергей Юрский – режиссер и актер, который за свой долгий творческий путь принял участие в создании множества киноработ. Он родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Уже с детства он мечтал о карьере актера.

Юрский учился в Ленинградском университете на факультете правоведения. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда.

За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил огромный успех, снявшись в таких легендарных картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.

Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. После этого артист стал знаменитым во многих уголках СССР.

Артист также принял участие во многих работах по озвучиванию фильмов, написал несколько успешных сценариев и три книги. Он поставил огромное количество спектаклей в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ им. Горького.

утраты культура

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