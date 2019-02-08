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10:05

Прощание с Сергеем Юрским пройдет 11 февраля в Театре имени Моссовета

культура

10:05

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с актером Сергеем Юрским, который скончался на 84-ом году жизни, состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета.

"Похороны и прощание организует театр имени Моссовета. Гражданская панихида скорее всего пройдет там же, 11 февраля, в этот же день состоятся похороны. С местом пока решаем вопрос", – цитирует Агентство "Москва" дочь артиста Дарью Юрскую.

Актер находился в больнице с 24 декабря. Причинами госпитализации Юрского называли усталость и реакцию на погоду. Артист ушел из жизни рано утром 8 февраля из-за остановки сердца.

За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Дебютом стал фильм "Повесть о молодоженах", снятый в 1959 году. Артист получил огромный успех, снявшись в таких легендарных картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других. Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году.

Был одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

В театре "Школа современной пьесы" он выступил постановщиком и актером в спектаклях "Стулья" Ионеско, "Провокация" Вацетиса и "Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина" по пьесе Иона Друцэ. Награжден премией "Золотая маска" (1998), лауреат всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей.

культура

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