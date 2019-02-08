Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

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Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов в разговоре с порталом Москва 24 выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Сергея Юрского.

"Я думаю, что уход Сергея Юрьевича – это колоссальная потеря для нашей культуры. Я его ощущаю не как представителя культуры, а как саму культуру. Он был соединительным элементом между писателями, музыкантами, художниками, режиссерами и актерами – он соединял в себе все эти профессии", – сказал Меньшов.

По его словам, во время встреч с Юрским ему "приходилось освежать в памяти последние события культурной жизни", чтобы "не наткнуться на изумленный взгляд, что я что-то не знаю". "Все подтягивались при встрече с ним, прихорашивались, старались выглядеть лучше, чем они есть", – заключил режиссер.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер от остановки сердца. Юрскому было 83 года. Артист ушел из жизни рано утром 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы. Ранее актера госпитализировали 24 декабря, причинами называли усталость и реакцию на погоду.

Прощание с Юрским состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета. Актера могут похоронить на Троекуровском кладбище.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрского.

Коллега Юрского по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его "уникальным и замечательным артистом".

Юрский учился в Ленинградском университете на факультете правоведения. Там он сделал свой первый шаг к мечте, присоединившись к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда. За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил огромный успех, снявшись в таких легендарных картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.

Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году. После этого артист стал знаменитым во многих уголках СССР. Артист также принял участие во многих работах по озвучиванию фильмов, написал несколько успешных сценариев и три книги. Он поставил огромное количество спектаклей в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ им. Горького.

