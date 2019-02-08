Собянин выразил соболезнования родным артиста Юрского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин соболезнует родным и близким актера театра и кино Сергея Юрского, который умер утром 8 февраля. Мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter сообщение.
"Ушел выдающийся актер театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным", – сказано в сообщении главы города.
Народный артист РСФСР, советский и российский актер театра и кино Сергей Юрский умер утром в пятницу, 8 февраля, от остановки сердца. Артист ушел из жизни в своей квартире на юго-западе Москвы.
Заслуженная артистка России Людмила Дребнева сообщила, что прощание пройдет в Театре имени Моссовета, где Юрский служил долгие годы. Похороны артиста состоятся 11 февраля. Прощание и похороны организует театр. Сейчас решается вопрос с местом похорон.
Сообщалось, что актера госпитализировали 24 декабря из-за реакции на погоду и усталости.
Сергей Юрский за свою многолетнюю творческую биографию сыграл около 50 экранных ролей и воплотил много полюбившихся зрителям образов. Он снялся в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.
Также он сделал много озвучек к фильмам, написал несколько успешных сценариев и три книги, поставил множество спектаклей в Театре Моссовета, "Школе современной пьесы", БДТ имени Горького.
Юрскому было 83 года. Он родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Мечтал о карьере актера с детства. Поступил в Ленинградский университет имени Жданова на факультет правоведения. В университете он сделал свой первый шаг к мечте – выступал в студенческом театре вуза. Вскоре Юрский решил пойти учиться в театральный университет, в том же Ленинграде.
Поворотной в творческой карьере стала работа Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" (1968). После этого артист стал знаменит на всю страну.
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