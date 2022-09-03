Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямой эфир

В Колонном зале Дома союзов проходит церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Михаил Горбачев умер в возрасте 91 года 30 августа в Центральной клинической больнице. Политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

Узнав о смерти Горбачева, Владимир Путин в телеграмме выразил слова соболезнования близким политика, назвав его великим реформатором, управлявшим страной в сложный период драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов.

Владимир Путин простился с Михаилом Горбачевым 1 сентября, посетив Центральную клиническую больницу. В день официального прощания, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин будет занят подготовкой к выступлению на дальневосточном форуме, международными звонками и совещаниями.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя смерть Михаила Горбачева, обратил особое внимание на его значимые гуманитарные, просветительские и благотворительные проекты.