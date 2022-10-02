Прощание с Борисом Моисеевым. Прямой эфир

Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Борисом Моисеевым проходит в траурном зале Троекуровского кладбища . Проститься с певцом пришли его родные, друзья и коллеги.

Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. По данным СМИ, причиной стал третий инсульт.

Народный артист РФ Владимир Винокур назвал Бориса Моисеева прекрасным танцовщиком и певцом, а также добрым человеком.

Филипп Киркоров написал в соцсетях, что в свое время именно Борис Моисеев помог ему, начинающему артисту, создать первую видеоработу. Киркоров признался, что очень благодарен Моисееву за то, что тот поверил в его талант и поддержал.

Алла Пугачева написала в соцсетях, что Моисеев был предан друзьям и своему делу.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал Бориса Моисеев очень порядочным, светлым и добрым человеком.

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