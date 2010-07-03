АТОР: купившие туры в Грузию россияне вправе требовать возврата денег

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Российские туристы, планировавшие отдых в Грузии, вправе требовать возврата денежных средств из-за запрета воздушных перевозок в эту страну с 8 июля.

"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", – указано в сообщении Федерального агентства по туризму.

По оценкам ведомства, по линии туроператоров в Грузии сейчас находится около 1,5 тысячи туристов, их возврат будет осуществлен планово. "Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется", – отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

"Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Продажу авиабилетов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми также закрыла и авиакомпания "Уральские авиалинии".

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов. По словам российского парламентария, грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 70 человек.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется.

