Росавиация выпустила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании

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Росавиация опубликовала памятки для пассажиров, находящихся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня.
Для уже находящихся в Турции туристов расписано, что делать, если они покупали билет самостоятельно или в рамках турпакета. Например, пассажир находится в Турции и сам покупал билет, но хочет вернуться раньше, ему надо обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета. Это можно сделать через колл-центр или официальный сайт.
Помимо этого, самостоятельным туристам, которые находятся в Танзании, советуют обратиться в авиакомпанию, где приобретались авиабилеты. В случае потери стыковки пассажирам стоит обратиться в авиакомпанию или к туроператору, осуществляющим прямые рейсы из Танзании. Они смогут продать авиабилет на свободное место.
Также рекомендуется "рассмотреть варианты возвращения на родину через другие государства", например через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.
Росавиация также рекомендовала транзитным пассажирам, использовавшим пересадку в Турции для дальнейшего полета в другие страны, самостоятельно планировать возвращение в Турцию для полета домой. Уточняется, что при покупке билетов на рейсы различных авиакомпаний стоит отслеживать поступление информации от перевозчика о возможном изменении вылета. Кроме того, можно обратиться в авиакомпанию для уточнения данных.
"Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию", – говорится в сообщении.
Россия 15 апреля приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать до 1 июня.
Из-за ограничения авиаперелетов в Турцию не смогли отправиться на отдых более 500 тысяч россиян. Многие теперь пытаются сдать или обменять билеты. Так, авиакомпания Turkish Airlines заявила, что вернет деньги или обменяет дату вылета.
Юрист по туризму дал пошаговую инструкцию, что делать туристам с несостоявшимися путевками в Турцию и Танзанию и как подать исковое заявление в суд.
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