Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги – РСТ

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Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, деньги туристам вернутся в полном объеме, поэтому призвал их не беспокоиться. Туристам, которые еще в дороге, Уманский посоветовал найти альтернативные варианты отдыха, чтобы забронировать его и сменить направление движения.

"Благо, места на других курортах есть. Но мы понимаем, что параллельно нужно будет востребовать деньги с уже забронированных мест в Крыму, и если тут будут какие-то вопросы возникать, то туристы могут обращаться в Российский союз туриндустрии. Мы будем подключаться, помогать", – сказал он.

В министерстве курортов и туризма Крыма решается вопрос с отелями и санаториями региона, а также с проживанием туристов, вынужденных задержаться из-за повреждения Крымского моста.

Ведомство договаривается о продлении проживания для туристов в случае необходимости и возможности заезда автотуристов, приехавших позже.

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Автомобильное движение на мосту остановлено, в связи с чем граждан призывают выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь – Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост.

В ночь на 17 июля Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была организована киевским режимом.

В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она находится в реанимации. Степень состояния ребенка определяется.