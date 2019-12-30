Уникальный метод работы применили при строительстве станции БКЛ

Фото: twitter.com/khusnullin_

При строительстве станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро применили уникальный для Москвы метод сборки тоннелепроходческих комплексов-гигантов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, эту уникальную операцию выполнила специальная портальная система.

"Провели первый в истории московского метростроения спуск головной части щита в сборе. Ее вес – 870 тонн", – написал заммэра в Twitter.

Хуснуллин пообещал, что в дальнейшем ее будут использовать для работы с другими проходческими комплексами диаметром 10 метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на сегодняшний день все участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся на стадии строительства. По его словам, это будет самое крупное кольцо в мире протяженностью 70 километров. Мэр отметил, что на БКЛ расположат более 30 станций, кольцо свяжет десятки столичных районов.

Мэр подчеркнул, что эффект от работы БКЛ заметят и те москвичи, которые не пользуются метро. Также мэр сообщил, что в ближайшие шесть лет в столице построят восемь депо и 64 станции метро.

БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

