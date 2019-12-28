Несколько станции БКЛ планируют запустить в ближайшее время

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На сегодняшний день все участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся на стадии строительства, сообщил Сергей Собянин.
По его словам, это будет самое крупное кольцо в мире протяженностью 70 километров. Мэр отметил, что на БКЛ расположат более 30 станций, кольцо свяжет десятки столичных районов.
"Мы над этим работаем, несколько станций уже запущено, в течение нескольких месяцев будет запущен еще ряд станций БКЛ. Все участки находятся в стройке, все без исключения", – сказал Собянин в интервью Первому каналу.
Мэр подчеркнул, что эффект от работы БКЛ заметят и те москвичи, которые не пользуются метро.
"Для тех, кто пользуется, это будет означать разгрузку самых загруженных центральных частей метро. Пользоваться метрополитеном будет более комфортно каждый день утром и вечером, это очень важно. БКЛ позволит убрать с дорог значительное количество транспорта. То есть для всех это будет весомый эффект", – подчеркнул Собянин.
Также мэр сообщил, что в ближайшие шесть лет в столице построят восемь депо и 64 станции метро.
"Планы на ближайшие шесть лет – спроектировать и построить 64 новые станции метро и восемь депо. Это почти 150 км новых линий подземки", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что в этом году были открыты восемь станций метро. Четыре – на красной линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" и еще четыре – на розовой: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
Ранее сообщалось, что БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.
Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.
Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: