Несколько станции БКЛ планируют запустить в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сегодняшний день все участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро находятся на стадии строительства, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, это будет самое крупное кольцо в мире протяженностью 70 километров. Мэр отметил, что на БКЛ расположат более 30 станций, кольцо свяжет десятки столичных районов.

"Мы над этим работаем, несколько станций уже запущено, в течение нескольких месяцев будет запущен еще ряд станций БКЛ. Все участки находятся в стройке, все без исключения", – сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Мэр подчеркнул, что эффект от работы БКЛ заметят и те москвичи, которые не пользуются метро.

"Для тех, кто пользуется, это будет означать разгрузку самых загруженных центральных частей метро. Пользоваться метрополитеном будет более комфортно каждый день утром и вечером, это очень важно. БКЛ позволит убрать с дорог значительное количество транспорта. То есть для всех это будет весомый эффект", – подчеркнул Собянин.

Также мэр сообщил, что в ближайшие шесть лет в столице построят восемь депо и 64 станции метро.

"Планы на ближайшие шесть лет – спроектировать и построить 64 новые станции метро и восемь депо. Это почти 150 км новых линий подземки", – написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что в этом году были открыты восемь станций метро. Четыре – на красной линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" и еще четыре – на розовой: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Ранее сообщалось, что БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

