Аэропорт Махачкалы, предварительно, возобновит работу 31 октября – Росавиация

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В связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы Росавиация скорректировала период временного закрытия авиагавани. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Так, предварительно, период временного закрытия будет продолжаться до 02:59 по московскому времени 31 октября. В Росавиации отметили, что открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава республики Сергей Меликов назвал беспорядки в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона.

По информации Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.