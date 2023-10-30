Премьер-министр Дагестана призвал молодежь не поддаваться на провокации из соцсетей

Фото: телеграм-канал "Правительство Дагестана"

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал молодежь региона не поддаваться на призывы провокаторов из социальных сетей. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Абдулмуслимов заявил, что в последнее время социальные сети превратились в рупор, однако есть призывы тех, на чьи обращения нельзя поддаваться.

Председатель правительства региона призвал глав муниципалитетов тщательнее контролировать ситуацию на местах, проводить с населением разъяснительную работу, усилить духовно-нравственное воспитание, а также разъяснять позицию руководства для молодежи.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались вечером 29 октября. В этот день в авиагавани приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. Толпа попала в международный терминал аэропорта в поисках пассажиров этого рейса. Она скандировала антиизраильские лозунги.

На этом фоне Росавиация приняла решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Глава республики Сергей Меликов назвал беспорядки в махачкалинском аэропорту грубым нарушением закона.

По информации Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.