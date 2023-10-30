В городах и районах Дагестана усилены меры безопасности – власти

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В городах и районах Дагестана были усилены меры безопасности на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, ситуация находится под контролем главы Дагестана Сергея Меликова и органов власти всех уровней.

В правительстве региона также добавили, что действиям в махачкалинском аэропорту будет дана правовая оценка. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий.

По информации ряда СМИ, большая часть участников беспорядков в аэропорту Махачкалы уже покинула территорию аэродрома.

Вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы начались беспорядки после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации приняли решение закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков пострадали более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.