Ограничения сняты в аэропортах Сочи, Волгограда и Самары

Фото: depositphotos/Feverpitch

Аэропорты Волгограда, Сочи и Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Сочи, и еще три рейса, направлявшихся в Самару.

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда вечером 29 августа, а в Самаре и Сочи – уже в ночь на 30 августа.

На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.