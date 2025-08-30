30 августа, 05:21Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Сочи, Волгограда и Самары
Фото: depositphotos/Feverpitch
Аэропорты Волгограда, Сочи и Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, летевших в Сочи, и еще три рейса, направлявшихся в Самару.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда вечером 29 августа, а в Самаре и Сочи – уже в ночь на 30 августа.
На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска. Данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
