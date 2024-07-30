Движение на перегоне Гремячая – Котельниково под Волгоградом восстановлено

Фото: ТАСС/Василина Борко

Движение на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области, где с рельсов сошло девять вагонов, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба РЖД.

Первый поезд только что проследовал по восстановленному второму пути. Таким образом, поезда вновь следуют по обоим путям. Компания принимает меры для сокращения опоздания пассажирских поездов.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

Согласно последним данным, пострадали 52 человека. В больницах остаются 12 пострадавших, среди которых трое детей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

