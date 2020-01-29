Авиакомпании Air Seoul и Lion Air приостанавливают полеты в Китай

14:05
Фото: ТАСС/Mark Schiefelbein/AP
Южнокорейский бюджетный перевозчик Air Seoul и частная авиакомпания Индонезии Lion Air приостановили полеты в Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated press (AP).
По данным AP, количество рейсов в Китай также сократили авиакомпании Finnair, Cathay Pacific и сингапурская Jetstar Asia. Решение о приостановке рейсов также приняла британская компания British Airways.
Кроме того, в среду авиакомпания "Уральские авиалинии" также заявила о приостановке прямых полетов в несколько европейских стран. Речь идет о следующих направлениях: Екатеринбург – Мюнхен, Екатеринбург – Париж, Екатеринбург – Рим.
До этого авиакомпания временно прекратила полетную программу на Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени. В начале неделе о своем решении приостановить рейсы заявили российские авиакомпании Nordwind, Azur Air и IFly. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.
Некоторые страны, в числе которых Грузия и Казахстан, решили полностью ограничить на данный момент авиасообщение с КНР. Так, агентство гражданской авиации Грузии объявило, что ограничения будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта).
А Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам КНР. Также между Казахстаном и КНР уже были приостановлены пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля ограничения коснутся и пассажирских поездов. С 3 февраля ограничения введут на воздушное сообщение.
Российские авиакомпании приостановили полеты в Китай
Вирус начал распространяться из Уханя в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5999 человек, из них 132 скончались. Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.
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Число заболевших коронавирусом в КНР увеличилось почти до 6 тыс человек
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