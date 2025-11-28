Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение возобновлено на участке Тверской улицы в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Перекрытие вводилось примерно в 11:49 по московскому времени. Причины не уточнялись, но автомобилистам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами для объезда.

В настоящее время ограничения, связанные с проведением строительных работ, действуют на участке в районе Нагатинской набережной. До 30 декабря 2028 года водители не смогут воспользоваться участком местного проезда в районе дома 40А.

Помимо этого, до 22 апреля следующего года движение будет недоступно для транспорта на одной полосе Щелковского путепровода и Окружного проезда. Запрет также введен из-за ремонтных работ.